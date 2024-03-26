Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уволен со своей должности. Зеленский назначил на его место главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в тексте указа на сайте Зеленского.

Еще один его указ предполагает назначение на должность секретаря СНБО главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко и увольнение его с нынешней должности. На место главы Службы внешней разведки Украины назначен Олег Иващенко.

Ранее Зеленский назначил на пост посла Украины в Великобритании бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам Зеленского, бывший главком ВСУ сам попросился на дипломатическую работу.