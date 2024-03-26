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Бортников заявил, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен

По словам главы ФСБ, спецслужбы будут делать все необходимое, чтобы выявить организаторов.
Игнат Далакян 2024-03-26 14:52:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что заказчик террористического акта в «Крокус Сити Холле» пока не установлен. По словам главы ФСБ, ведомство будет делать все необходимое, чтобы выявить организаторов, пишет РИА Новости.

По словам директора ФСБ, на данный момент идет активная работа с 11 задержанными по делу о теракте. Он отметил, что круг выявленных пособников будет больше.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что известно, чьими руками организован теракт в «Крокусе», но нужно установить заказчиков злодеяния. С такими словами глава государства выступил в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

Российский лидер попросил глав регионов оказать помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». По словам российского президента, сейчас члены семей и знакомые пострадавших при теракте могут ехать из российских регионов, чтобы навестить их в больницах или забрать домой в случае возможности их выписки из медучреждения.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #Александр Бортников
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