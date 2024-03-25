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Путин попросил глав регионов помочь пострадавшим в «Крокусе»

Президент попросил также оказать помощь жителям регионов, которые едут к пострадавшим в «Крокусе» родственникам.
Никита Черненко 2024-03-25 21:46:01
© Фото: Пресс-служба президента России

Жителей из регионов России, которые пострадали во время теракта в «Крокусе», надо обязательно взять на контроль, чтобы оказать им всю необходимую поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин ходе совещания о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава государства отметил, что сейчас члены семей и знакомые пострадавших могут ехать из регионов, чтобы посетить их в больницах или забрать домой, если их уже можно выписать из больницы. Президент подчеркнул, что главы регионов должны оказать всю необходимую помощь и помочь людям.

«Нужно обязательно по всем регионам России, откуда приехали люди в "Крокус", взять на контроль всех людей, которые нуждаются в поддержке. Встречаются разные жизненные ситуации, поэтому нужно проанализировать все, что связано с этим ужасным преступлением, и помочь людям», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал, что следствию уже известно, чьими руками совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Он также отметил, что Россия сейчас в первую очередь интересуется тем, кто был заказчиком террористической атаки.

#в стране и мире #Теракт #Владимир Путин #поддержка #регионы россии #Крокус сити холл
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