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Путин заявил, что необходимо установить заказчика теракта в «Крокусе»

Глава государства отметил, что чьими руками совершен теракт - известно.
Игнат Далакян 2024-03-25 21:09:01
© Фото: Пресс-служба президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо установить заказчика террористического акта в «Крокус Сити холле». Глава государства отметил, что чьими руками совершен теракт уже известно.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует - кто заказчик», - заявил Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

Теракт произошел вечером 22 марта в здании концертного зала «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске. В зал пробрались несколько вооруженным огнестрельным оружием мужчин в камуфляже и стали расстреливать людей.

Ранее суд арестовал трех подозреваемых в пособничестве напавшим на «Крокус» террористам. Они пробудут под арестом до 22 мая.

 

#в стране и мире #Теракт #Владимир Путин #заказчик #Крокус сити холл
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