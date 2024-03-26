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Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокусе»

По словам главы ФСБ, теракт готовили радикальные исламисты, а украинские спецслужбы содействовали.
Игнат Далакян 2024-03-26 14:47:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокус Сити Холле», готовили его радикальные исламисты.

Интервью с директором ФСБ опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Ранее о том, что за террористическим актом в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» стоит Украина, заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Глава Совбеза РФ уверен в причастности киевского режима к теракту, унесшему жизни 139 человек.

До этого президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» боевики направились в сторону украинской границы. По словам главы государства, кто совершил теракт, уже известно, но необходимо установить заказчиков.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #Александр Бортников
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