Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокус Сити Холле», готовили его радикальные исламисты.

Интервью с директором ФСБ опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Ранее о том, что за террористическим актом в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» стоит Украина, заявлял секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Глава Совбеза РФ уверен в причастности киевского режима к теракту, унесшему жизни 139 человек.

До этого президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что совершившие теракт в «Крокусе» боевики направились в сторону украинской границы. По словам главы государства, кто совершил теракт, уже известно, но необходимо установить заказчиков.