Киевский режим причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», унесшему жизни 139 человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Конечно, Украина», - сказал Патрушев журналистам Life.ru, отвечая на вопрос, кто стоит за трагедией в Подмосковье.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что боевики после совершения теракта двигались в сторону украинской границы. По предварительным данным, киевский режим подготовил для террористов «окно» для перехода.

Позже Путин заявил о необходимости установить заказчика теракта. Глава государства отметил, что чьими руками совершен теракт, уже известно.