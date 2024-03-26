МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патрушев заявил, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина

Глава Совбеза РФ убежден в причастности киевского режима к теракту.
Алексей Курильченко 2024-03-26 13:34:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», унесшему жизни 139 человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Конечно, Украина», - сказал Патрушев журналистам Life.ru, отвечая на вопрос, кто стоит за трагедией в Подмосковье.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что боевики после совершения теракта двигались в сторону украинской границы. По предварительным данным, киевский режим подготовил для террористов «окно» для перехода.

Позже Путин заявил о необходимости установить заказчика теракта. Глава государства отметил, что чьими руками совершен теракт, уже известно.

 

#Теракт #Украина #николай патрушев #Совбез РФ #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 