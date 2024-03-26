Директор ФСБ Бортников констатировал сохранение террористической угрозы в России

Угроза совершения новых терактов в России остается, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников после участия в расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Да, к сожалению большому, это так», - сказал он журналистам.

Бортников заявил о заинтересованности стран Запада и Украины в теракте в «Крокус Сити Холле», чтобы посеять панику в российском обществе. При этом директор ФСБ подтвердил, что за акцией стоят радикальные исламисты, а заказчик не установлен.

Бортников заявил о предотвращении в прошлом году терактов на территории России, за которыми стояло Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ). Директор ФСБ также призвал признать СБУ террористической организацией.

Как утверждает Бортников, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для ВС РФ. Бортников также обвинил украинскую сторону в подготовке боевиков на Ближнем Востоке.