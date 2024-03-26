Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

СБУ нужно признать террористической организацией, сказал журналистам директор ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщает ТАСС.

Директор ФСБ дополнил, что, по предварительной оперативной информации ФСБ, террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», ждали на украинской стороне. Сейчас версия про «окно» для перехода преступников дорабатывается. На данный момент все делается для того, чтобы выявить всех участников террористического акта. Этим занимаются все оперативные подразделения ФСБ.

«На той стороне их хотели встретить как героев», - сказал Александр Бортников в комментарии Зарубину.

Ранее глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за проведением теракта в «Крокусе» стоит Украина.