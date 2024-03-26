МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

Спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокусе», отметил глава ФСБ.
Мария Зайцева 2024-03-26 14:55:01
© Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

СБУ нужно признать террористической организацией, сказал журналистам директор ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщает ТАСС.

Директор ФСБ дополнил, что, по предварительной оперативной информации ФСБ, террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», ждали на украинской стороне. Сейчас версия про «окно» для перехода преступников дорабатывается. На данный момент все делается для того, чтобы выявить всех участников террористического акта. Этим занимаются все оперативные подразделения ФСБ.

«На той стороне их хотели встретить как героев», - сказал Александр Бортников в комментарии Зарубину.

Ранее глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за проведением теракта в «Крокусе» стоит Украина.

#в стране и мире #Теракт #Украина #ФСБ #Александр Бортников #СБУ #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 