Киевский режим осуществлял подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«Украинская сторона осуществляла изучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам это известно. Уезжали в места нахождения террористов, работали с ними, вели подготовку», - заявил Бортников в интервью журналистам.

Бортников отметил, что среди наемников, воюющих на стороне киевского режима, имеется большое количество исламистов, которых Киев готовит для ведения боевой работы.

Также Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» готовили радиальные исламисты, а спецслужбы Украины им содействовали.