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Глава ФСБ Бортников заявил, что Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке

Среди наемников, воюющих на стороне Украины, много исламистов, заявил глава ФСБ.
Алексей Курильченко 2024-03-26 14:49:01
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Киевский режим осуществлял подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«Украинская сторона осуществляла изучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам это известно. Уезжали в места нахождения террористов, работали с ними, вели подготовку», - заявил Бортников в интервью журналистам.

Бортников отметил, что среди наемников, воюющих на стороне киевского режима, имеется большое количество исламистов, которых Киев готовит для ведения боевой работы.

Также Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» готовили радиальные исламисты, а спецслужбы Украины им содействовали.

#в стране и мире #Украина #Ближний Восток #Александр Бортников #ФСБ РФ
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