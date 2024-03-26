Су-34 сбросили планирующие бомбы на противника на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 планирующих авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удары наносились по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении.

На записи показано, как после схода с самолета на боеприпасах расправляются крылья. На кадрах объективного контроля видно, что цели успешно поражены.

В описании к видео сказано, что бомбардировка фугасными авиабомбами с УМПК позволила нанести точные удары не входя в зону ПВО противника. Отработав по целям, самолеты вернулись на аэродром. В Минобороны отметили, что летчики могут выполнять боевые задачи как днем, так и ночью независимо от погоды.

Ранее сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ по опорному пункту и живой силе врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.