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Су-34 сбросили планирующие бомбы на противника на Южно-Донецком направлении

Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2024-03-26 10:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало видео сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 планирующих авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Удары наносились по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении.

На записи показано, как после схода с самолета на боеприпасах расправляются крылья. На кадрах объективного контроля видно, что цели успешно поражены.

В описании к видео сказано, что бомбардировка фугасными авиабомбами с УМПК позволила нанести точные удары не входя в зону ПВО противника. Отработав по целям, самолеты вернулись на аэродром. В Минобороны отметили, что летчики могут выполнять боевые задачи как днем, так и ночью независимо от погоды.

Ранее сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами ФАБ по опорному пункту и живой силе врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #СВО #Южно-Донецкое направление #УМПК
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