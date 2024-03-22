Су-34 ударили ФАБ по опорнику и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Кадры боевых вылетов опубликовало Министерство обороны России.

Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения средств противовоздушной обороны неприятеля.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета. Летчики ВКС выполняют боевые задачи в любое время суток и в любых метеорологических условиях.

Ранее в Минобороны России показали, как пара российских штурмовиков Су-25 нанесла удар по укрепленным позициям украинских националистов на Северодонецком направлении. После применения неуправляемых авиационных ракет российские летчики выполнили маневр, отстрелили тепловые ловушки и взяли обратный курс на аэродром вылета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.