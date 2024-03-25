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Замкомандующего ЛВО наградил бойцов, задержавших участников теракта в «Крокусе»

Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил отличившимся военнослужащим медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия».
2024-03-25 08:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев наградил военнослужащих группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, которые отличились в ходе задержания террористов, совершивших нападение на посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла».

Церемония вручения государственных и ведомственных наград прошла непосредственно на позициях подразделения.

Эседулла Абачев лично поздравил каждого военнослужащего и высоко оценил выполнение поставленных боевых задач. Личный состав наградили медалями «За отвагу» и медалями Министерства обороны России «За боевые отличия».

Напомним, вооруженных террористов, которые открыли стрельбу и подожгли концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, задержали на территории Брянской области с разницей в несколько часов. По данным ФСБ РФ, преступники планировали перейти границу РФ и Украины, при этом подозреваемые имели соответствующие контакты на украинской стороне. По последней информации, в результате террористического акта погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#Минобороны России #награждение #военнослужащие #медали #госнаграды #Крокус сити холл
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