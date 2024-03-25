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В Москве арестовали третьего фигуранта по делу о теракте в «Крокусе»

Обвиняемый Фаридуни работал разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске.
Глеб Владовский 2024-03-25 00:46:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

25-летний Шамсудин Фаридуни, обвиняемый в совершении теракта в «Крокус-сити холле», арестован по решению Басманного суда в Москве.

По данным ТАСС, до совершения преступления, злоумышленник работал разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске.

«Фаридуни родился 17.09.1998 года в Таджикистане. Работал разнорабочим на фабрике паркета в Подольске», - ответил обвиняемый на соответствующие вопросы судьи. Уточняется, что зарегистрированный в Красногорске злоумышленник женат, и у него есть 8-месячный ребенок.

Напомним, что в воскресенье, 24 марта, двух из четырех фигурантов по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» обвинили в терроризме, теперь им грозит пожизненное тюремное заключение. По последним данным, в результате нападения погибли 137 человек, еще 182 получили ранения различной степени тяжести.

 

#в стране и мире #Теракт #Басманный суд #обвиняемый #крокус сити
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