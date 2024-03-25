МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Двум обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненный срок

Фигуранты дела признали свою вину в совершении преступления.
Глеб Владовский 2024-03-25 01:16:01
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress

32-летнему Далерджону Мирзоеву и 30-летнего Саидакрами Рачабализоду, обвиняемым в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле», грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщили в Басманном суде города Москва, где прошли закрытые заседания, обвиняемые полностью признали свою вину.

Напомним, что обвиняемые арестованы сроком на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 22 мая. В воскресенье, 24 марта, двух из четырех фигурантов по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» обвинили в терроризме. По последним данным, в результате нападения, погибли 137 человек, еще 182 получили ранения различной степени тяжести.

#в стране и мире #Басманный суд #обвиняемые #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 