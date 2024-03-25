Двум обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» грозит пожизненный срок

32-летнему Далерджону Мирзоеву и 30-летнего Саидакрами Рачабализоду, обвиняемым в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле», грозит пожизненное тюремное заключение.

Как сообщили в Басманном суде города Москва, где прошли закрытые заседания, обвиняемые полностью признали свою вину.

Напомним, что обвиняемые арестованы сроком на два месяца. Они пробудут в СИЗО до 22 мая. В воскресенье, 24 марта, двух из четырех фигурантов по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» обвинили в терроризме. По последним данным, в результате нападения, погибли 137 человек, еще 182 получили ранения различной степени тяжести.