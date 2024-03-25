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Посол России рассказал, почему не посетил МИД Польши после вызова из-за ракеты

Польская сторона не дала доказательств о причастности России к произошедшей ситуации.
Мария Зайцева 2024-03-25 18:46:01
© Фото: Ministry of Foreign Affairs, Globallookpress

Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев не посетил МИД Польши. Туда его вызвали из-за ракеты, которая залетела в воздушное пространство страны. Андреев не явился в МИД, так как доказательства о причастности России к произошедшему не были предоставлены. Об этом он рассказал РИА Новости. 

Министерство обороны Польши утверждает, что крылатая ракета, залетевшая в воздушное пространство страны утром 29 декабря 2023 года, принадлежит России. На территории она находилась 39 секунд, после чего покинула ее.

Тогда об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши. И президент Польши Анджей Дуда сразу же обсудил ситуацию с министром обороны страны.

Посол напомнил о том, что Россия до сих пор ждет доказательств от польской стороны.

«Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером», - сказал он.

В начале марта этого года на востоке Польши были введены предупреждения для пилотов в связи с возможностью начала военных действий на востоке страны. Вдоль границы с Россией, Украиной и Белоруссией, как говорится в сообщении, могут начаться незапланированные военные действия в связи с защитой государства.

#в стране и мире #ракета #Польша #Европа #Посол РФ #мид польши
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