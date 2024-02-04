На востоке Польши ввели предупреждение для пилотов из-за возможных военных действий

Пилотам, которые будут находиться в воздушном пространстве восточной части Польши, вдоль границы с Россией, Украиной и Белоруссией, вынесли предупреждение в связи с возможными военными действиями. Информация об этом появилась в Польском агентстве аэронавигации.

«По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года по 5 мая 2024 года», - цитирует РИА Новости сообщение агентства.

В пояснении говорится, что на территории, о которой предупредили пилотов, могут начаться незапланированные военные действия в связи с защитой государства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина вряд ли когда-либо вернет себе Крым, так как исторически это территория России и «имеет для нее огромное значение».