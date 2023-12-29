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Воздушное пространство Польши со стороны Украины нарушил неопознанный объект

Президент страны Анджей Дуда уже обсудил ситуацию с министром обороны.
Сергей Лебедев 2023-12-29 14:20:01
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Сегодня утром польскую границу со стороны Украины нарушил неопознанный воздушный объект. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«С момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», - говорится в заявлении, опубликованном в X (бывший Twitter).

Отмечается, что оперативный командующий Вооруженными силами Польши мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства.

Польский президент Анджей Дуда уже обсудил ситуацию с министром обороны. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Кроме того, сегодня в Бюро национальной безопасности запланирована срочная встреча президента с военными.

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