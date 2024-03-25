Напавший на «Крокус» Фаридуни вовлек в состав преступной группы еще двух человек

По данным Следственного комитета России, напавший на «Крокус Сити холл» Шамсидин Фаридуни вовлек в состав организованной группы еще двух человек.

Ведомство отметило, что обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» вовлек Аминчона Исломова в состав преступной группы не позднее января текущего года. Еще один фигурант, Диловар Исломов, был привлечен к теракту не позднее 11 марта 2024 года, сообщил СК РФ. В рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» следствие ходатайствует об аресте еще нескольких фигурантов.

«В рамках расследования уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов», - говорится в Telegram-канале СК РФ.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте Аминчона Исломова, Диловара Исломова и еще одного подозреваемого по уголовному делу, сообщает ведомство.

Напомним, что обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни был арестован по решению Басманного суда в Москве. Ему грозит пожизненный тюремный срок. Все арестованные по делу о нападении на «Крокус» по решению суда арестованы на два месяца.