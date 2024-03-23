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«Союз МС-25» с россиянином, белоруской и американкой стартовал с Байконура

Для Новицкого это четвертый космический полет, для американки Дайсон - третий, Марина Василевская летит к МКС впервые.
Владимир Рубанов 2024-03-23 15:55:01
© Фото: Роскосмос

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-25» с интернациональным экипажем отправился на Международную космическую станцию. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 15:36 по московскому времени.

Корабль должен был стартовать в четверг, 21 марта, однако на последних секундах произошла автоматическая отмена. Отмена произошла из-за просадки напряжения химического источника тока, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

На борту корабля находится 21-я экспедиция посещения МКС. В ее составе граждане трех стран: командир корабля россиянин Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусская участница космического полета Марина Василевская - бортпроводник авиакомпании «Белавиа».

Для Новицкого это четвертый космический полет, для американки Дайсон - третий, Марина Василевская летит к МКС впервые.

Корабль должен пристыковаться к узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в 19:40. Планируется, что Олег Новицкий и Марина Василевская пробудут на орбите 12 суток и вернутся на Землю 2 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом NASA Лорал О’Харой, которая сейчас работает на орбите.

Трейси Дайсон присоединится к длительной экспедиции и пробудет на станции 186 суток. Она вернется домой 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Это четвертая запущенная в этом году российская ракета-носитель. На ее головном обтекателе изображен Юрий Гагарин, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

#Наука #космос #Космонавтика #мкс #пилотируемый корабль #Союз МС-24 #Союз МС-25
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