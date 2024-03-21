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Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» к МКС отменили

Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна была стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур в 16:21 по московскому времени.
Владимир Рубанов 2024-03-21 16:24:01
© Фото: Роскосмос

Отправку пилотируемого космического корабля «Союз МС-25» с интернациональным экипажем на Международную космическую станцию отменили. Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна была стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур в 16:21 по московскому времени.

Команда на отмену прозвучала перед самым запуском.

На МКС должен был отправиться экипаж, в который вошли граждане трех стран: командир корабля россиянин Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон и белорусская участница космического полета Марина Василевская - бортпроводник авиакомпании «Белавиа».

Причина отмены и новая дата запуска пока не известна.

#космос #роскосмос #мкс #байконур #пилотируемый корабль #Союз МС-25
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