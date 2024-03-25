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Депздрав Москвы опубликовал список 76 госпитализированных после теракта в «Крокусе»

В департаменте напомнили о возможности узнать о состоянии пострадавших родственников с помощью горячей линии.
Алексей Курильченко 2024-03-25 13:06:01
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 25 марта. В списке указаны 76 человек, которые были госпитализированы в столичные медучреждения.

В сообщении на сайте столичного Депздрава также сообщается о работе горячей линии. Позвонив по телефону, можно узнать о состоянии госпитализированных родственников.

Как сообщила ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, после теракта в больницах и стационарах остаются 97 человек. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и проходят лечение в столичных и подмосковных медучреждениях, а также в федеральных центрах.

По последним данным, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» в Красногорске погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

 

#Москва #в стране и мире #Теракт #пострадавшие #Депздрав Москвы #Крокус сити холл
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