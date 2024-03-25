В больницах и стационарах после теракта в «Крокусе» остаются 97 человек

В больницах и стационарах после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта, остаются 97 человек. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Пострадавшие, которые находятся в состоянии различной степени тяжести, проходят лечение в столичных и подмосковных медучреждениях, а также в федеральных центрах, передает ее слова ТАСС.

Кроме того, она заявила, что власти Подмосковья предоставили выплаты 15 пострадавшим в результате террористического акта в концертном зале, отметив, что эта работа продолжается.

В субботу, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пострадавшим при теракте в «Крокусе» выплатят от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. По словам градоначальника, власти столицы и Подмосковья также возьмут на себя организацию похорон погибших.

По последним данным, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» в Красногорске погибли 137 человек, еще 182 пострадали.