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Сроки спасательной операции в «Крокусе» продлили до вечера 26 марта

На данный момент уже полностью очищены сцена, партер и балкон развлекательного центра.
Алексей Курильченко 2024-03-25 13:21:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Воробьев LIVE, Telegram

Сроки поисковой операции в «Крокус Сити Холле» продлили до 17.00 26 марта из-за обращений людей, которые ищут своих близких. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасатели хотят окончательно убедиться, что под завалами не осталось тел.

«Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители», - написал Воробьев в своем Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.

Губернатор добавил, что выдача имущества продлится до конца этой недели. Людям уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей.

Как сообщила ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, после теракта в больницах и стационарах остаются 97 человек. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и проходят лечение в столичных и подмосковных медучреждениях, а также в федеральных центрах.

По последним данным, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» в Красногорске погибли 137 человек, еще 182 пострадали.

#в стране и мире #Подмосковье #Теракт #Андрей Воробьев
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