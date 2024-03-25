Сроки спасательной операции в «Крокусе» продлили до вечера 26 марта

Сроки поисковой операции в «Крокус Сити Холле» продлили до 17.00 26 марта из-за обращений людей, которые ищут своих близких. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасатели хотят окончательно убедиться, что под завалами не осталось тел.

«Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители», - написал Воробьев в своем Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.

Губернатор добавил, что выдача имущества продлится до конца этой недели. Людям уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей.

Как сообщила ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, после теракта в больницах и стационарах остаются 97 человек. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и проходят лечение в столичных и подмосковных медучреждениях, а также в федеральных центрах.

По последним данным, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» в Красногорске погибли 137 человек, еще 182 пострадали.