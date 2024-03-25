Москалькова заявила, что на Украине насмехаются над трагедией в «Крокусе»

Мировое сообщество должно сплотиться, чтобы найти причастных к теракту в «Крокусе». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, некоторые люди насмехаются над трагедией, а на Украине, по слухам, даже в честь теракта называют блюда.

«Не знаю, правда ли это, но если так, то нет слов для возмущения из-за того, что якобы в некоторых точках питания на Украине появилось блюдо "Крокус Сити Холл". До какой степени нужно "расчеловечиться", чтобы радоваться горю, гибели ни в чем не повинных людей. Сегодня добро должно победить», - заявила Москалькова.

Вместе с Москальковой возложить цветы к мемориалу пришла певица Диана Гурцкая.

Напомним, что на месте теракта, унесшего жизни 137 человек, жители образовали стихийный мемориал, к которому возлагают цветы. Священники каждые два часа проводят у мемориала панихиду.