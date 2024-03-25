В Кремле ответили, была ли конкретика в предупреждении США о готовящемся теракте

Разведданные, получаемые из-за границы, предоставляются только российским спецслужбам, но не Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли конкретика в предупреждении посольства США в Москве о готовящемся теракте.

Напомним, 7 марта американское диппредставительство предупредило своих граждан об угрозе террористической опасности в России в ближайшие 48 часов. В дипмиссии рекомендовали гражданам США избегать скопления людей, следить за сообщениями в местных СМИ и обращать внимание на окружающих. Это уведомление также опубликовало британское посольство в РФ.

Представитель Кремля также отметил, что никаких контактов со странами Запада в связи с расследованием террористического акта в концертном зале в Красногорске нет, спецслужбы РФ работают самостоятельно, ни о какой помощи от других государств речи не идет.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти никак не контактировали с посольством России после теракта в «Крокусе». Дипломат также отметил, что российская дипмиссия не получала никаких уведомлений от Вашингтона о готовящихся терактах в Москве.