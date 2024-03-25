МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле ответили, была ли конкретика в предупреждении США о готовящемся теракте

Никаких контактов с западными странами в связи с расследованием теракта нет, спецслужбы РФ работают самостоятельно, заявил Дмитрий Песков.
Максим Крюков 2024-03-25 12:19:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Разведданные, получаемые из-за границы, предоставляются только российским спецслужбам, но не Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли конкретика в предупреждении посольства США в Москве о готовящемся теракте.

Напомним, 7 марта американское диппредставительство предупредило своих граждан об угрозе террористической опасности в России в ближайшие 48 часов. В дипмиссии рекомендовали гражданам США избегать скопления людей, следить за сообщениями в местных СМИ и обращать внимание на окружающих. Это уведомление также опубликовало британское посольство в РФ.

Представитель Кремля также отметил, что никаких контактов со странами Запада в связи с расследованием террористического акта в концертном зале в Красногорске нет, спецслужбы РФ работают самостоятельно, ни о какой помощи от других государств речи не идет.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти никак не контактировали с посольством России после теракта в «Крокусе». Дипломат также отметил, что российская дипмиссия не получала никаких уведомлений от Вашингтона о готовящихся терактах в Москве.

#Теракт #сша #Кремль #Дмитрий Песков #предупреждение #разведданные
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 