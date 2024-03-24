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Второго подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе» также арестовали на 2 месяца

Второго фигуранта по делу о теракте 22 марта в концертном зале суд арестовал на два месяца.
Дарина Криц 2024-03-24 23:56:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Басманный суд Москвы принял решение об аресте сроком на два месяца второго подозреваемого по делу о теракте 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Саидакрами Рачабализоду, как и Далерджона Мирзоева, отправят в СИЗО. Там они пробудут до 22 мая.

Вечером 24 марта суд начал заседание по делу о теракте. Прежде Следственный комитет показал кадры доставки подозреваемых в расстреле посетителей «Крокус Сити холла» на допрос. Четверых мужчин вывели из автомобилей с завязанными глазами в согнутом положении.

Силовики задержали их в Брянской области. По данным ФСБ, они планировали скрыться на Украине. В машине, на которой они ехали, нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По этому оружию проведут экспертизы.

В общей сложности в результате совершенного террористического акта, во время которого напавшие на зрителей расстреливали их и поджигали концертный зал, погибли 137 человек.

#в стране и мире #Теракт #арест #Басманный суд #Крокус сити холл
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