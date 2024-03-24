Басманный суд арестовал на 2 месяца одного из подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца одного из подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Далерджона Мирзоева отправят в СИЗО.

Вечером 24 марта началось судебное заседание, Мирзоев стал первым подозреваемым, дело которого начал рассматривать суд. Следствие ходатайствовало об его аресте, а также об аресте еще одного подозреваемого - Саидакрами Рачабализода.

Их обвиняют в совершении террористического акта, им грозит пожизненное заключение. Мирзоеву 32 года, он не знает русского языка и общается через переводчика.

Их и еще двух человек задержали в Брянской области. В ФСБ сообщили, что они планировали выехать на Украину, где для них предварительно было подготовлено «окно» для пересечения границы. Всего спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четверых террористов, которые принимали непосредственное участие в теракте, в результате которого по последним данным погибли 137 человек.