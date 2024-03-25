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Президент Латвии призвал вернуть воинскую повинность в Европе из-за «угрозы» от РФ

Эдгарс Ринкевичс также заявил о необходимости увеличить расходы на оборонку до уровня «времен холодной войны».
Максим Крюков 2024-03-25 10:21:01
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress

Европейским государствам необходимо вернуть обязательную военную службу и увеличить расходы в оборонной сфере до показателей «времен холодной войны» из-за якобы возможной угрозы со стороны России. Такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Необходимо серьезно обсудить вопрос (воинской. - Прим. ред.) повинности», - сказал он в интервью Financial Times.

Латвийский президент добавил, что это должно решить проблемы при пополнении личного состава вооруженных сил стран Старого Света, несмотря на то что военное руководство склоняется к «полностью профессиональным войскам».

«С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны», - заявил Ринкевичс.

Эстонский президент Алар Карис, в свою очередь, считает целесообразным ввести специальный налог, который бы способствовал финансированию растущих военных расходов стран Европы и доведению их до уровня Соединенных Штатов Америки. При этом FT отмечает, что Рига вернула воинскую обязанность в 2023 году, Таллин пока только рассматривает эту инициативу.

В январе этого года главы Минобороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились о создании единой Балтийской оборонительной зоны на границе с Российской Федерацией и Белоруссией. В рамках соглашения страны Прибалтики в ближайшие годы создадут на своих границах оборонительную зону, состоящую из различных оборонных объектов. В марте премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о необходимости возникновения железного занавеса между РФ и балтийскими государствами в будущем. Однако для реализации этой идеи Таллину, Риге и Вильнюсу нужно добиться энергетической и экономической независимости от России, что будет «не так и просто», считает глава латвийского кабмина.

#призыв #Европа #Латвия #Эдгарс Ринкевичс #воинская повинность #обязательная военная служба
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