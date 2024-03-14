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Премьер Латвии Силиня: между РФ и Прибалтикой возникнет железный занавес

Политик подчеркнула, что достигнуть железного занавеса будет «не так и просто».
Никита Черненко 2024-03-14 11:47:01
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о необходимости возникновения железного занавеса между Россией и странами Прибалтики в будущем. Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на мероприятии в Вашингтоне, трансляция велась на сайте YouTube.

По мнению чиновницы, для создания железного занавеса странам Прибалтики нужно добиться энергетической и экономической независимости от России, что будет «не так и просто». Она добавила, что сейчас власти стран Прибалтики работают над решением этого вопроса.

«Мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между прибалтийскими государствами и Россией и Белоруссией», - заявила Силиня.

Эвика Силиня попала в недавно опубликованный Министерством иностранных дел России список граждан Прибалтики, которым запрещен въезд в Россию. Всего в этом списке находится 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, туда вошли главы министерств стран Прибалтики, бывший президент Латвии Вике-Фрейберга Вайра и другие.

#Россия #в стране и мире #Латвия #железный занавес #Эвика Силиня
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