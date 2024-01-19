Страны Балтии договорились о создании оборонительной линии на границе с РФ

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы договорились о создании единой Балтийской оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Соглашение подписано сегодня на встрече в Риге, сообщает МО Эстонии.

Документ предусматривает, что страны Балтии «в ближайшие годы создадут на своих границах оборонительную зону, состоящую из различных оборонных объектов» для «сдерживания и, при необходимости, защиты от военной угрозы».

«Прибалтийская полоса обороны - это комплекс мер предупреждения и полевой охраны... Прибалтика - это один район боевых действий, и поэтому оборонные объекты строятся совместно с Латвией и Литвой», - отметили в военном ведомстве Эстонии.

Соглашение предусматривает два режима обеспечения оборонительной линии - военный и мирный без минных полей и других препятствий, ограничиваясь созданием сети опорных пунктов и «линий раздачи». Речь идет о строительстве порядка 600 бункеров.

«Все процессы осуществляются в сотрудничестве с местными сообществами и по согласованию с землевладельцами», - заверили в МО Эстонии.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии рассматривали вариант размещения «зубов дракона» и минных полей у российской границы.

Сегодня же премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в Стокгольме заявил, что не видит для своей страны военной угрозы со стороны России, но считает, что «готовиться нужно к любым сценариям».