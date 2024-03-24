Президент Эстонии Карис: теракт в «Крокусе» ужасает

Президент Эстонии Алар Карис навал ужасающим теракт в Подмосковье. Политик решительно осудил бойню в «Крокус Сити Холле».

«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в Москве ужасает своей жестокостью», - написал Карис в своем аккаунте в социальной сети Х.

В день трагедии мировые лидеры выразили солидарность с народом России. Слова сочувствия прозвучали от главы госдепа США Энтони Блинкена, главы Евросовета Шарля Мишеля и многих других политиков.

Ранее заместитель генсека ООН Владимир Воронков заявил, что теракт в «Крокусе» могут осудить на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.