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Президент Эстонии Карис: теракт в «Крокусе» ужасает

Теракт в «Крокус Сити Холле» могут осудить на ближайшем заседании Совбеза ООН.
Ян Брацкий 2024-03-24 04:23:01
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Президент Эстонии Алар Карис навал ужасающим теракт в Подмосковье. Политик решительно осудил бойню в «Крокус Сити Холле».

«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в Москве ужасает своей жестокостью», - написал Карис в своем аккаунте в социальной сети Х.

В день трагедии мировые лидеры выразили солидарность с народом России. Слова сочувствия прозвучали от главы госдепа США Энтони Блинкена, главы Евросовета Шарля Мишеля и многих других политиков.

Ранее заместитель генсека ООН Владимир Воронков заявил, что теракт в «Крокусе» могут осудить на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.

#Теракт #эстония #Совбез ООН #Крокус сити холл
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