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Башню Бурдж-Халифа в ОАЭ подсветили цветами российского флага

Вместе с башней подсвеченными российским триколором оказались другие крупные достопримечательности ОАЭ в знак солидарности с жертвами теракта в «Крокусе».
Елизавета Кондрикова 2024-03-24 03:49:01
© Фото: Daniel Kreherimage, BROKER.com Globallookpress

Небоскреб Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, считающийся самым высоким зданием в мире, окрасили в цвета российского флага в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл». Об этом сообщило агентство WAM.  

«ОАЭ раскрасили знаковые достопримечательности в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами теракта в Москве», - говорится в публикации агентства.

На башне появилась надпись «ОАЭ поддерживают Россию», она выполнена на арабском и английском языках.

Цветами российского триколора также окрасили здание штаб-квартиры нефтегазовой компании ADNOC в Абу-даби, отель Бурдж Аль-Араб, архитектурную достопримечательность Дубайская рамка и другие крупные места страны.

Сегодня 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе», о нем ранее объявил президент страны Владимир Путин. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены, изменена сетка вещания телевизионных каналов. 

Предварительно, жертвами стрельбы и пожара в концертном зале стали 133 человека, поисковые работы продолжаются. Сегодня будут продолжены работы по расчистке сцены, где могут оставаться тела погибших. 

#Россия #Теракт #оаэ #жертвы #флаг россии #Бурдж-Халифа #Крокус сити холл
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