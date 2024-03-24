Башню Бурдж-Халифа в ОАЭ подсветили цветами российского флага

Небоскреб Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах, считающийся самым высоким зданием в мире, окрасили в цвета российского флага в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл». Об этом сообщило агентство WAM.

«ОАЭ раскрасили знаковые достопримечательности в цвета российского флага в знак солидарности с жертвами теракта в Москве», - говорится в публикации агентства.

На башне появилась надпись «ОАЭ поддерживают Россию», она выполнена на арабском и английском языках.

Цветами российского триколора также окрасили здание штаб-квартиры нефтегазовой компании ADNOC в Абу-даби, отель Бурдж Аль-Араб, архитектурную достопримечательность Дубайская рамка и другие крупные места страны.

Сегодня 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе», о нем ранее объявил президент страны Владимир Путин. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены, изменена сетка вещания телевизионных каналов.

Предварительно, жертвами стрельбы и пожара в концертном зале стали 133 человека, поисковые работы продолжаются. Сегодня будут продолжены работы по расчистке сцены, где могут оставаться тела погибших.