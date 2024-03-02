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Захарова: в ФРГ «заметают следы» блокировкой аккаунтов с записью переговоров военных

Представитель МИД отметила, что в Германии настояли на блокировке аккаунтов, распространявших запись беседы немецких офицеров, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту.
Марина Крижановская 2024-03-02 04:28:01
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

В МИД России обратили внимание, что после распространившихся новостей о тайных переговорах высокопоставленных немецких офицеров, перехваченных и обнародованных, в Германии настояли на блокировке всех аккаунтов в социальной сети Х (ранее Twitter), которые опубликовали у себя эту запись.

Официальный представитель министерства Мария Захарова написала, что в Германии «заметают следы». Она провела аналогию с атаками на магистральные газопроводы «Северный поток».

«Это называется "заметать следы". Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"?», - написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат иронично отметила, что граждане ФРГ должны знать от своего канцлера Олафа Шольца «о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

Первого марта стало известно об опубликованной главным редактором RT Маргариты Симоньян записи разговора немецких офицеров об Украине, на ней запечатлено обсуждение ими планов ударов по Крымскому мосту с возможным применением ракет Taurus.

После распространения этой записи Минобороны Германии начало проверять возможный перехват сообщений ВВС о возможном теоретическом использовании ракет Taurus. Уточнялось, что Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #переговоры #бундесвер #удаление контента #Ракеты Taurus #немецкие военные
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