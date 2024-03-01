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В Германии начали проверку после перехвата сообщений о применении ракет Taurus

Министерство обороны Германии инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений немецких ВВС о якобы теоретическом использовании ракет Taurus.
Марина Крижановская 2024-03-01 23:58:01
© Фото: Annette Riedl dpa Globallookpress

В Германии Минобороны начало проверять возможный перехват сообщений ВВС о возможном теоретическом использовании ракет Taurus.

Процесс запустили после появления в российских средствах массовой информации опубликованной записи разговора о планах ударов по Крымскому мосту с возможным применением ракет Taurus. Как утверждается, на записи в разговоре участвовали высокопоставленные немецкие военнослужащие.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) приняло все необходимые меры», - приводит немецкое агентство DPA слова представителя немецкого Минобороны.

Немногим ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что когда канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не принимает и не станет принимать участие в конфликте на Украине, то в это время видные немецкие офицеры обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для властей ФРГ.

Говоря это, Симоньян сослалась на наличие аудиозаписи, которая подтверждает факт этого разговора, и позже опубликовала его расшифровку. Согласно ей, офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост и детали подготовки атаки.

Как сообщалось 22 февраля, Бундестаг отклонил резолюцию о поставке Киеву ракет Taurus. Соответствующий документ подготовила и внесла на рассмотрение депутатов оппозиционная фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

После этого двумя днями позже Шольц выступил против передачи Украине этих дальнобойных ракет. Он прокомментировал ситуацию, отметив, что это «может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем».

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