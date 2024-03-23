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Симоньян опубликовала видео с главарем совершивших теракт в «Крокусе»

Террорист не говорит по-русски и общается только через переводчика.
Максим Крюков 2024-03-23 14:14:01
© Фото: margaritasimonyan, Telegram © Видео: margaritasimonyan, Telegram

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале видео с главарем террористов, которые совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл».

По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 115 человек.

Задержанный не говорит по-русски и общался только через переводчика. По словам боевика, он жил в хостеле на Дмитровском шоссе с земляком Мухамадом.

Кроме того, преступник рассказал, что познакомился в Telegram c неким Абдулло, с которым он приобрел машину, на ней они планировали работать в такси.

Ранее Симоньян выложила видео допроса другого террориста, участвовавшего в нападении на «Крокус Сити Холл». С его слов, за убийство людей ему обещали заплатить полмиллиона рублей. Кроме того, задержанный рассказал, что половину обещанной суммы ему уже перевели на банковскую карту. По его словам, месяц назад с ним связались через Telegram и еще предоставили оружие.

#Теракт #боевики #Маргарита Симоньян #террористы #Главарь #Крокус сити холл
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