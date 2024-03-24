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МЧС: на место пожара в «Крокусе» прибыла тяжелая техника для расчистки завалов

К данному моменту спасатели разобрали 90 кубометров завалов на месте происшествия в концертном зале, работы ведутся с применением робототехники.
Елизавета Кондрикова 2024-03-24 02:25:01
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

На место пожара в концертном зале «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске приехала тяжелая техника, ее задействуют в разборе завалов и поврежденных сооружений концертного зала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На кадрах, которые ведомство распространило в Сети, видно, как техника приступила к расчистке поврежденных стен «Крокуса».  

Всего за сутки сотрудники МЧС разобрали 90 кубометров завалов на месте происшествия, в работе были задействованы кинологические и робототехнические комплексы. Ранее сообщалось о ликвидации пожара в концертном здании, тушение продолжалось практически сутки.

В воскресенье 24 марта будет продолжен разбор сцены, где могут все еще находиться тела жертв теракта в «Крокус Сити холле». На данный момент спасателям удалось обнаружить тела 133 человек.

#пожар #Теракт #МЧС России #завалы #тяжелая техника #Крокус сити холл
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