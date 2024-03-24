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Число пострадавших в теракте в «Крокусе» выросло до 154

107 человек госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще три пациента выписаны.
Ирина Егорова 2024-03-24 14:51:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Подмосковный Минздрав обновил списки пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. По данным на 10.00 24 марта их число достигло 154 человека. МЧС ранее сообщало о 152 пострадавших.

При этом 107 человек госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья, 44 получают амбулаторную помощь, еще три пациента выписаны, уточняет радио Sputnik. В числе погибших 133 человека, но цифра может увеличиться после того, как спасатели завершат поисковую операцию и разбор завалов сгоревшего концертного зала. Ранее сообщалось, что люди погибли в результате огнестрельного ранения или от отравления угарным газом.

Вечером 22 марта перед началом концерта рок-группы в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям.

В здании возник пожар, огонь охватил почти 13 тысяч кв. м, обрушилась крыша. Открытое горение ликвидировали к вечеру 23 марта. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура, в Москве, Подмосковье и многих областях отменены все массовые и спортивные мероприятия.

#в стране и мире #пожар #Теракт #больница #пострадавшие #траур #Крокус сити холл
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