В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта начались в Москве. Родственников заранее пригласили в Бюро судебно-медицинской экспертизы, там им помогут оформить все документы. Опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» будет вестись круглосуточно.

«Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК», — передает сообщение Депздрава RT.

Уточняется, что в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предварительно установлены личности 50 погибших в «Крокусе». По его словам, количество жертв будет еще больше, так как спасатели до сих пор находят фрагменты тел в концертном зале «Крокуса», где «где происходили самые ужасные события», отметил глава Подмосковья.

По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека, в том числе трое детей. Еще 154 посетителя «Крокуса» в тот вечер пострадали. Им полагается компенсация от 500 тысяч рублей до 3 миллионов рублей.