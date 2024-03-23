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Воробьев заявил, что число жертв теракта в «Крокусе» будет значительно расти

По словам губернатора Подмосковья, в концертном зале, «где происходили самые ужасные события», будут круглосуточно вестись инженерные работы.
Максим Крюков 2024-03-23 12:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число погибших в результате теракта, который произошел вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», будет значительно расти.

«Должен сказать, что количество жертв будет расти значительно», - сказал он.

По его словам, в 6 часов 30 минут спасатели зашли в зрительный зал, «где происходили самые ужасные события».

«Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая», - констатировал глава региона.

Воробьев отметил, что в концертном зале будут круглосуточно вестись инженерные работы.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 93. В ведомстве добавили, что число жертв нападения террористов еще возрастет. Как уточнили в СК, причинами гибели посетителей концертного зала стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

#Теракт #жертвы #погибшие #Андрей Воробьев #Губернатор Московской области #Крокус сити холл
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