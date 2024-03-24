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Лидер группы «Пикник» Шклярский обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»

Музыкант выразил соболезнования в связи с трагедией.
Сергей Лебедев 2024-03-24 12:36:01
© Фото: piknikinfo, Telegram © Видео: piknikinfo, Telegram

Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, перед концертом которой в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, обратился к родственникам погибших и пострадавших во время теракта. Музыкант выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить или утешить. Мы приносим соболезнования», - сказал Эдмунд Шклярский.

Напомним, неравнодушные россияне, которые хотят почтить память погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», продолжают возлагать цветы и игрушки к стихийному мемориалу у концертного зала.

В России 24 марта объявлено днем общенационального траура. По последним данным, жертвами теракта в концертном комплексе стали 133 человека.

#в стране и мире #Теракт #Трагедия #Пикник #Крокус сити холл #Эдмунд Шклярский
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