Лидер группы «Пикник» Шклярский обратился к семьям жертв теракта в «Крокусе»

Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, перед концертом которой в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, обратился к родственникам погибших и пострадавших во время теракта. Музыкант выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить или утешить. Мы приносим соболезнования», - сказал Эдмунд Шклярский.

Напомним, неравнодушные россияне, которые хотят почтить память погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», продолжают возлагать цветы и игрушки к стихийному мемориалу у концертного зала.

В России 24 марта объявлено днем общенационального траура. По последним данным, жертвами теракта в концертном комплексе стали 133 человека.