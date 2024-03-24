«Эту заразу обязательно победим»: в Москве чтят память жертв теракта в «Крокусе»

Неравнодушные россияне, которые хотят почтить память погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжают возлагать цветы и игрушки к стихийному мемориалу у концертного зала.

«Колоссальная трагедия, которая коснулась всей страны. Она требует нашего сплочения и объединения. Я считал своим долгом, находясь в Москве, выразить свои соболезнования тем, чтобы прийти сюда и почтить память тех, кто погиб в результате этого ужасного теракта. Я абсолютно уверен, что мы, все россияне, сплотившись, будучи вместе, эту заразу, эту гадость обязательно победим», - сказал Владимир, который решил посетить мемориал.

Сегодня в подмосковном главке МЧС сообщили, количество пострадавших в результате трагедии выросло до 152. По данным чрезвычайного ведомства, жертвами стали 133 человека, среди которых трое детей.

Накануне президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Во всех регионах страны отменили развлекательные мероприятия и приспустили государственные флаги. Глава государства назвал произошедшее кровавым и варварским терактом.