Захарова: украинская пропаганда злорадствовала, пока в «Крокусе» убивали людей

Украинские пропагандисты вели прямую трансляцию во время кровавого теракта в подмосковном «Крокус Сити холле», злорадствуя над бедой России и обвиняя нашу страну и ее руководство в случившемся. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на стрим на Youtube-канале.

«Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта... Россию и её руководство!», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она подписала кадр со стрима словами «бесславные ублюдки», указав, что именно таким людям США дают деньги, передает «360». По словам Захаровой, тем самым Вашингтон подпитывает нацизм на Украине.

Захарова также перечислила имена тех, кто участвовал в обсуждении, большинство из них в России внесены в список иностранных агентов, а также числятся экстремистами и террористами. Организатором стрима является украинский журналист Дмитрий Гордон*.

Она также напомнила о том, что террористы после кровавой стрельбы направились в сторону границы с Украиной. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин, он указал на то, что киевский режим, предварительно, открыл «окно» для перехода террористами границы.

Напомним, все четверо стрелявших в людей в концертном зале террористов были задержаны в Брянской области, их доставили на допрос в Следственный комитет России. В теракте в «Крокусе» погибли по меньшей мере 133 человека, свыше 140 пострадали.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.