Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл на место пожара в «Крокусе»

Сейчас в «Крокус Сити Холле» продолжается разбор завалов. На место трагедии сегодня прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасатели рассказали главе региона о ходе работ.
Отмечается, что на данный момент уже подготовлен огромный проем, через который в здание завезут 100-тонный кран. С его помощью уберут гигантские фрагменты обрушившейся кровли.
Ранее на место пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника. Ее задействовали в разборе завалов и поврежденных сооружений здания.
Напомним, в результате теракта, по последним данным, погибли 133 человека. Еще 152 пострадали.
В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек.
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