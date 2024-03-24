Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл на место пожара в «Крокусе»

Сейчас в «Крокус Сити Холле» продолжается разбор завалов. На место трагедии сегодня прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасатели рассказали главе региона о ходе работ.

Отмечается, что на данный момент уже подготовлен огромный проем, через который в здание завезут 100-тонный кран. С его помощью уберут гигантские фрагменты обрушившейся кровли.

Ранее на место пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника. Ее задействовали в разборе завалов и поврежденных сооружений здания.

Напомним, в результате теракта, по последним данным, погибли 133 человека. Еще 152 пострадали.

В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек.