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В Подмосковье отменены все массовые мероприятия после трагедии в «Крокусе»

На место выехал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Будет создан оперштаб.
Ирина Егорова 2024-03-22 21:37:01
© Фото: ТРК «Звезда»

В связи с терактом в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» отменены все массовые мероприятия, передает РИА Новости.

На место трагедии выехал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Будет создан оперштаб.

По последним неофициальным данным, погибло 40 человек, около 130 ранены.  К торговому центру съехались сотрудники СОБР и ОМОН, полиция и более 50 бригад скорой помощи. Оказывается помощь всем пострадавшим.

Людей эвакуируют с крыши и из подвала. Здание объято огнем, для тушения пожара направлен вертолет, пишет РИА Новости.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла перед началом концерта рок-группы. Началась стрельба, потом прозвучал взрыв и произошел пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холее», назвав происходящее «ужасной трагедией».

#пожар #Подмосковье #стрельба #концерт #Трагедия #массовые мероприятия #красногорск #Крокус сити холл
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