К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники

В ликвидации пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел во время теракта вечером 22 марта, принимают участие 477 человек и 183 единиц техники. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«Всего привлекается: 477 человек и 183 единиц техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чрезвычайного ведомства.

По последним данным СК РФ, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла», где накануне вечером должен был пройти концерт группы «Пикник», погибли более 60 человек. Количество жертв может вырасти, предупредили в ведомстве.

Согласно сводкам подмосковного Минздрава, число пострадавших выросло до 145 человек, восемь из которых - дети. При этом девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.