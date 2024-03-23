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К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники

От МЧС России привлечено 192 человека и 79 единиц техники.
Максим Крюков 2024-03-23 07:57:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

В ликвидации пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел во время теракта вечером 22 марта, принимают участие 477 человек и 183 единиц техники. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

«Всего привлекается: 477 человек и 183 единиц техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 79 единиц техники», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте чрезвычайного ведомства.

По последним данным СК РФ, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла», где накануне вечером должен был пройти концерт группы «Пикник», погибли более 60 человек. Количество жертв может вырасти, предупредили в ведомстве.

Согласно сводкам подмосковного Минздрава, число пострадавших выросло до 145 человек, восемь из которых - дети. При этом девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

#в стране и мире #пожар #Московская область #ликвидация #спасатели #Тушение #ГУ МЧС #Крокус сити холл
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