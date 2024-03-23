Пожар полностью уничтожил верхние этажи «Крокус Сити Холла»

В результате пожара полностью оказались уничтожены верхние этажи в «Крокус Сити Холле». Об этом с места происшествия сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Над зданием до сих пор поднимается дым. На месте трагедии продолжают работать пожарные. Вертолеты завершили свою работу по тушению полыхающей кровли.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Ранее стало известно, что из «Крокуса» эвакуировали всех пострадавших.

Всего в результате теракта погибли более 60 человек. В СК РФ допустили, что эта цифра может вырасти.