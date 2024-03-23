МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пожар полностью уничтожил верхние этажи «Крокус Сити Холла»

Над зданием до сих пор поднимается дым.
Сергей Лебедев 2024-03-23 06:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате пожара полностью оказались уничтожены верхние этажи в «Крокус Сити Холле». Об этом с места происшествия сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Над зданием до сих пор поднимается дым. На месте трагедии продолжают работать пожарные. Вертолеты завершили свою работу по тушению полыхающей кровли.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Ранее стало известно, что из «Крокуса» эвакуировали всех пострадавших.

Всего в результате теракта погибли более 60 человек. В СК РФ допустили, что эта цифра может вырасти. 

#пожар #Теракт #Московская область #ЧП #происшествия #наш эксклюзив #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 