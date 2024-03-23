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В Москве закрыли вход на Красную площадь

Вход на главную площадь столицы был закрыт в течение всей ночи с пятницы 22 марта на субботу 23 марта, утром доступ продолжает быть ограниченным.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 06:02:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Вход на Красную площадь остается закрытым утром 23 марта, проход был перекрыт в течение всей ночи с пятницы 22 марта на субботу 23.

Усиление мер безопасности происходит на фоне кровавой трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В Москве и Московской области также отменили все массовые мероприятия.

Сообщается, что в столице объявлен третий уровень транспортной опасности.

В пятницу вечером Россию потрясли сообщения о стрельбе в «Крокусе», неизвестные с автоматами напали на мирных людей в концертном зале. В теракте погибли свыше 60 человек, более 140 человек пострадали. 

Представители нескольких десятков стран мира выразили свои соболезнования семьям жертв случившегося. Мировые лидеры решительно осудили теракт и подчеркнули свое единство с народом России.

#Москва #Теракт #красногорск #Крокус сити холл
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