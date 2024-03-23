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Мурашко: основная работа по экстренной помощи пострадавшим в теракте завершена

По словам главы Минздрава, сейчас продолжается работа с тяжелыми пациентами, стабилизируется их состояние.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 04:39:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити холле» завершена, продолжается стабилизация тяжело раненых пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в стабильный режим», - сказал глава Минздрава.

Отдельно министр отметил скорость, с которой были мобилизованы медики больниц и Московской области, и столицы. Помощь раненым оказывали как специалисты, что были на дежурстве, так и те медики, что находились дома. В том числе задействовали специалистов из федеральных центров.

По данным Мурашко, на данный момент в стационарах находятся 115 человек, пятеро из них - дети. Он добавил, что на месте теракта работали более 50 бригад «скорой», также подключили вертолеты и медицину катастроф.

#Теракт #пострадавшие #Михаил Мурашко #минздрав рф #красногорск #Крокус сити холл
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