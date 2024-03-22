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«Ломали дверь пожарным топором»: очевидец рассказал, как прятался в подвале ТЦ

В подвале пряталось много людей, рассказал молодой человек.
Владимир Рубанов 2024-03-22 22:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Часть посетителей подмосковного ТЦ «Крокус Сити холл» после вооруженного нападения заперлись в подвале, рассказал «Звезде» очевидец.

«Заперлись в подвале, хотели с другой стороны выползти - там, куда дальше шел подвал - но там то ли забаррикадировано, то ли просто решили не открывать. Там очень много людей было. Там топор пожарный был, и один мужик просто выламывал дверь», - рассказал молодой человек.

Он не видел, сколько было стрелявших в зрительном зале, потому что они были уровнем ниже, но слышал хлопки и видел искры.

«Когда выбрались из подвала, увидели, что все горит. Подошли к скорой, подышали кислородом и пошли в соседний ТЦ отогреваться. От дыма было тяжко. У скорой помощи попросили кислород, подышали - стало полегче», - рассказал он.

Из подвала и с крыши «Крокус Сити холла» эвакуировали 100 человек. По данным ЦОС ФСБ, в результате вооруженного нападения в торговом центре погибли до 40 человек, пострадать могли больше 100.

#стрельба #пострадавшие #наш эксклюзив #жертвы #Крокус сити холл
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