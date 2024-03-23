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МЧС опубликовало список из 99 пострадавших при теракте

Ранее глава Минздрава сообщил о 115 госпитализированных пострадавших и 30 обратившихся за помощью амбулаторно.
Ян Брацкий 2024-03-23 04:23:01
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

МЧС России опубликовало на своем официальном сайте список с именами пострадавших в Московской области по состоянию на 04:00.В перечне 99 фамилий.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о госпитализации 115 человек. Большинство из них, отметил министр, в тяжелом состоянии. Все необходимые операции проведены, помощь оказывают лучшие врачи.

Ранее в Следственном комитете привели обновленные цифры по погибшим в «Крокусе». По данным ведомства, количество жертв более 60 и, скорее всего, увеличится еще. Оперативники работают на месте трагедии, осматривают тела погибших и оружие, используемое террористами.

#Теракт #Московская область #МЧС России #минздрав рф #Крокус сити холл
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